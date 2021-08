O Arouca está a negociar com o Genk a contratação de Eboué Kouassi.



A informação foi avançada pela Renascença e confirmada pelo Maisfutebol. O emblema arouquense está a tentar garantir os serviços do internacional olímpico pela Costa do Marfim a título de empréstimo.



O médio, de 24 anos, foi recrutado pelo clube belga ao Celtic em 2019/20 a troco de 1,5 milhões de euros. Sem espaço no Genk, Kouassi prepara-se para assinar pelo Arouca após passagens por Shirak, Krasnodar e Celtic.