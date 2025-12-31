O Arouca vai reforçar o lado esquerdo da defesa com o neerlandês Bas Kuipers, de 31 anos, que representou na primeira metade da temporada o Twente, atual sexto classificado na Eredivisie.

A notícia foi adiantada pelo jornal local De Telegraaf e confirmada pelo Maisfutebol.

Formado no Ajax, Kuipers só deixou os Países Baixos para jogar nos romenos do Viitorul Constanta, em 2019.

Esta época, participou em oito jogos do Twente, que o deverá ceder ao Arouca até ao final da temporada.

