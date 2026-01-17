Prosseguem as negociações entre Benfica e Rio Ave para que André Luiz se possa tornar reforço do Benfica. Ao que o Maisfutebol conseguiu apurar, o agente do avançado do Rio Ave esteve no Seixal nos últimos dias, tendo sido dados passos importantes para que o acordo possa ficar selado em breve, apesar da intransigência de Evangelos Marinakis, dono da SAD vila-condense, que continua a dificultar uma eventual transferência.

O extremo brasileiro, de 23 anos, é uma das prioridades dos encarnados para reforçar uma posição que tem dado dores de cabeça a José Mourinho, que não pode contar com o lesionado Dodi Lukébakio e só agora viu Bruma voltar às opções, depois uma longa paragem por lesão.

Com sete golos e cinco assistências em 18 jogos do Rio Ave, esta época, André Luiz é uma das figuras principais dos vila-condenses, que seguem no 11.º lugar da Liga.

De recordar que Rio Ave e Benfica defrontam-se, este sábado, para a 18.ª jornada da Liga, em Vila do Conde.