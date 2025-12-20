O Benfica e o Estrela da Amadora têm negociações em andamento para tratar da transferência em definitivo de Sidny Cabral, segundou apurou o Maisfutebol.

Os encarnados já avançaram com um princípio de acordo verbal com o lateral cabo-verdiano, mas ainda precisam alinhar alguns pormenores com o emblema da Reboleira.

Neste momento, as conversações estão entre 5 e 6 milhões de euros. A acontecer, o acordo passaria a ser válido já para janeiro, ou seja, no mercado de inverno.

Aos 23 anos, Sidny é dos principais destaques do Estrela da Amadora na época (15 jogos, cinco golos e três assistências).

Sidny Cabral chegou ao futebol português em agosto deste ano, tendo antes passado pela Alemanha (RW Erfurt e FC Viktoria Köln) e os Países Baixos (FC Twente).