Marco Silva ainda não foi oficializado pelo Benfica, mas já começa a planear a reestruturação do plantel encarnado da próxima época, especialmente em relação aos jogadores do meio-campo.

Depois de definir a permanência de Georgiy Sudakov, o novo treinador das águias, segundo apurou o Maisfutebol, também quer a manutenção de Manu Silva.

Com isso, Enzo Barrenechea acaba por ter via aberta para ser negociado no mercado de verão europeu - preferencialmente a título definitivo, mas sem fechar as portas para um empréstimo.

Manu Silva, recorde-se, foi comprado do V. Guimarães na temporada passada, a troco de 12 milhões de euros fixos, com outros dois milhões de euros variáveis. Jogou pouco desde então, sobretudo por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo (rutura ligamento cruzado anterior).

Barrenechea, por sua vez, chegou inicialmente por empréstimo dos ingleses do Aston Villa, a troco de três milhões de euros, e pouco tempo depois atingiu os objetivos pré-definidos em contrato, o que obrigou a SAD encarnada a comprá-lo por 12 milhões de euros.