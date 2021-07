O Boavista está perto de fechar a venda de Gustavo Sauer ao Al Dhafra, emblema dos Emirados Árabes Unidos, sabe o Maisfutebol. O brasileiro de 28 anos recebeu a proposta no final da última semana e considerou-a irrecusável do ponto de vista financeiro.



Segundo foi possível apurar, o clube que acabou a liga dos EAU no 11º lugar está disponível para investir dois milhões de euros na contratação de Gustavo Sauer, uma verba significativa para os cofres da SAD axadrezada.



Contactado pelo nosso jornal, João Pinheiro, empresário de Gustavo Sauer, confirmou os avanços do emblema árabe. «Devo viajar para lá na próxima semana», anunciou o agente do atleta brasileiro, um dos nomes mais relevantes no plantel às ordens de João Pedro Sousa.



Essa é, de resto, a outra face da mesma moeda. Embora o negócio seja muito atraente financeiramente, o Boavista corre o sério risco de perder um futebolista que tem sido fundamental nas últimas épocas.



Gustavo Sauer chegou em janeiro de 2019 dos búlgaros do Botev Plodiv e em dois anos e meio fez 74 jogos e quatro golos. Polivalente, Sauer pode fazer qualquer posição no meio-campo, numa das alas do ataque e até já jogou como defesa lateral.



O atleta tem contrato até junho de 2023 e terá prolongado a ligação nos últimos dias, já a pensar nesta saída - informação não confirmada pelo Boavista. Um negócio bem encaminhado e a necessitar de total entendimento entre todas as partes.