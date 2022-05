O Boavista está a negociar a contratação do guarda-redes Luiz Felipe, adiantou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Apesar de o negócio não estar fechado, as negociações entre os axadrezados e a Belenenses SAD pelo brasileiro de 25 anos estão bem encaminhadas. Espera-se, por isso, que as duas partes cheguem a acordo brevemente.



A confirmar-se a transferência para o Bessa, Luiz Felipe vai reencontrar Petit, técnico com quem trabalhou nos azuis e continuará na Liga depois de ter cumprido 36 jogos na última época. O guardião vai concorrer com Bracali por um lugar na baliza do Boavista, visto que Alireza Beiranvand voltou ao Antuérpia após terminado o período de empréstimo.