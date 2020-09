O Boavista está em negociações com o Ulsan Hyundai por Lee Dong-gyeong, avançou o Record e confirmou o Maisfutebol.



Os axadrezados apresentaram uma proposta pelo jogador de 23 anos e aguardam uma resposta por parte do clube sul-coreano. O negócio não está, por isso, fechado e há espaço para que as conversações evoluam de forma positiva.



Internacional pela Coreia do Sul em duas ocasiões, Lee Dong-gyeong tanto pode jogar como extremo ou como médio ofensivo.