Os bons resultados do Boavista não escondem a urgência de ajustar o plantel às exigências da época 2021/22. João Pedro Sousa está muito satisfeito com a resposta de alguns dos atletas mais jovens - Pedro Malheiro, Tomás Reymão, Luís Santos e Tiago Morais agarraram um lugar no grupo -, mas sabe que há posições a gritar por reforços.



Para isso acontecer, porém, o Boavista ncessita de fazer encaixes financeiros com duas ou três vendas. Ricardo Mangas, sabe o Maisfutebol, segue esta segunda-feira para Bordéus e garante ao clube 1,5 milhões de euros... no próximo verão. O negócio, ao contrário do que se julgava, passa por um empréstimo com opção de compra obrigatória.



A mudança explica-se facilmente. O Bordéus partilha o proprietário com o Boavista - Gérard Lopez - e atravessa também uma fase delicada no que às finanças diz respeito. «O Bordéus está a atravessar um período complicado porque só pode comprar se vender, mas quer os nossos jogadores, pelo que teremos de ser pacientes nestas transferências», admitiu Vítor Murta, presidente do Boavista, no domingo.



Para desbloquear a saída de Ricardo Mangas, os clubes encontraram então esta solução: sai no imediato por empréstimo e os franceses pagam 1,5 milhões de euros dentro de um ano. Resta acrescentar que o Benfica tinha direito de opção sobre o atleta, mas decidiu não exercê-lo. Mangas jogou nas águias durante sete anos, até aos juniores.



Alberth Elis também segue para Bordéus, mas o processo está mais atrasado, até pela presença do avançado na recente Gold Cup. Neste caso, o Boavista mantém a esperança de fazer uma venda definitiva já no presente mês de agosto.



Há outras questões em aberto (Reggie Cannon, Chidozie...), mas a mais complexa envolve Gustavo Sauer. Como escreveu o nosso jornal, e o empresário João Pinheiro confirmou, o Boavista tem em mãos uma oferta de dois milhões de euros do Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.



O processo estava praticamente fechado, mas o treinador João Pedro Sousa fez sentir à SAD que Sauer é um elemento fulcral nas suas escolhas. E tudo foi atrasado. A possibilidade continua de pé, mas é verdade que o Boavista está a resistir a este apelo dos petrodólares.



Luther Singh (Sp. Braga) e Iago Santos (ex-Moreirense) entraram no radar



Basta olhar para o desenho do plantel para se perceber que o Boavista precisa de mais atletas. Alireza (guarda-redes), Filipe Ferreira (lateral esquerdo), Abascal (central), Makouta (médio) e Gorré (extremo) serão inscritos ainda esta semana, como revelou Vítor Murta, mas o clube continua a necessitar de um defesa central, de um médio, de um extremo e de um ponta-de-lança.



Nas últimas horas, sabe o nosso jornal, dois nomes entraram no radar axarezado: Iago Santos, central que esteve no Moreirense de 2017 a 2020 e joga no Al Taawon (Arábia Saudita) e Luther Singh (pertence ao Sp. Braga).



Ambos os dossiers estão na fase inicial e não são de fácil resolução. Singh é apreciado por João Pedro Sousa, mas o Sp. Braga tem ofertas superiores da Polónia e de Chipre. O atleta prefere continuar em Portugal.



Além destes, o Boavista luta por Vukotic (Benfica B) e pelo georgiano Levan Shengelia (ex-Konyaspor, jogador livre).