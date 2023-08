O presidente do Boavista, Vítor Murta, mostrou hoje plena confiança no plantel para a nova temporada apesar do impedimento de inscrição de novos jogadores determinado pela FIFA.



«Acredito piamente nos jogadores que temos, até porque acho que existem soluções no plantel para colmatar essas saídas que já tivemos. Há igualmente atletas que vieram da formação, que já estavam a trabalhar connosco e que eu tenho a certeza de que vão ser agradáveis surpresas», referiu aos jornalistas, à margem das comemorações do 120.º aniversário do clube.

«Impedimentos? Isso é uma pescadinha de rabo na boca. Se vendermos, temos dinheiro para resolvê-los. Agora, há que ter a certeza de que vamos ter um jogador para colmatar essa eventual saída. No ano passado, se falássemos no Bruno [Onyemaechi], no [Pedro] Malheiro e no [Róbert] Bozeník, diríamos que eram excelentes contratações, mas eles já cá estão. Se houver essa possibilidade de inscrevermos novos jogadores, podemos fazer um arranjo ou outro, mas estou certo de que este plantel nos vai dar garantias», apontou.



Nesta janela de transferências Pedro Malheiro e Bruno Onyemaechi foram associados ao FC Porto. Porém, Vítor Murta descartou que estejam a decorrer negociações com os dragões a um mês do fecho do mercado de transferências.

«Na minha ótica, são dois dos melhores laterais do campeonato português. Por isso, era de estranhar se o FC Porto não estivesse interessado neles. Agora, não é só o FC Porto. Há uma série de clubes que estão interessados nesses e em outros jogadores», reiterou.



Ainda sobre eventuais saídas na equipa, o líder máximo dos axadrezados admitiu que «todos os jogadores estarão no mercado» até fim do mês.

«A questão é equacionar o custo-benefício. Há que ter um bom plantel, que dê garantias ao [treinador] Petit de que vamos fazer uma boa I Liga. Já conversei com ele acerca da possibilidade de sair um ou outro jogador. Se assim for, temos de ir ao mercado», referiu.

Nas celerações dos 120 anos do Boavista, Vítor Murta discursou aos sócios e adeptos do emblema da pantera e frisou que o Boavista «vai durar eternamente».

«Nunca se falou tanto do Boavista como se tem falado nos últimos anos e isto é um sinal de que estamos vivos. Apesar de haver muita gente que nos quer mandar lá para baixo e nos quer matar, ninguém o vai conseguir. Acima de tudo, vamos estar juntos e acreditar, porque o Boavista tem futuro, não ficará pelos 120 anos e vai durar eternamente», notou, afiançando que a equipa «vai causar muita surpresa a muita gente» na nova temporada.

O Boavista prepara a receção ao campeão nacional Benfica, que está aprazada para 14 de agosto, às 20h45, no encerramento da jornada inaugural da edição 2023/24 da I Liga.