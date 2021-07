O futebolista brasileiro Bruno Rodrigues é reforço do Famalicão. A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo presidente da SAD dos famalicenses, Miguel Ribeiro, em conferência de imprensa.

O jogador de 24 anos, que também pode jogar como extremo em ambos os flancos, chega do São Paulo, clube pelo qual jogou desde fevereiro. Formado no Athletico Paranaense, onde subiu a sénior, o dianteiro passou depois pelo Joinville, Paraná e Ponte Preta. Pelo meio, jogou nos cipriotas do DOXA.

Bruno ainda não foi apresentado, uma vez que cumpre período de isolamento obrigatório para quem viaja do Brasil.

«Contratámos um jogador como o Bruno Alves, contratámos o Rúben Lima para o lugar do Rúben Vinagre, o Dalberson para a vaga do Vaná, contratámos o Bruno Rodrigues para o lugar do Gil Dias e o David Tavares. Peça por peça, o equilíbrio é absoluto», disse Miguel Ribeiro.

Na mesma conferência de imprensa, Miguel Ribeiro fez um ponto de situação de alguns jogadores do plantel, nomeadamente a possível saída de Manuel Ugarte: o dirigente admitiu que há um «namoro» com o Sporting para uma eventual transferência.