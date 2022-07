João Nunes está de regresso a Portugal para representar o Casa Pia, informou o clube.



Sem revelar a duração do vínculo do jogador, os gansos informam apenas que este é reforço para a época 2022/23. No entanto, o central vinculou-se ao clube de Pina Manique por três anos, tal como escreveu o Maisfutebol.



O defesa, de 26 anos, fez a formação no Benfica e emigrou sem nunca ter jogado pela equipa principal. João Nunes representou clubes como Lechia Gdansk (Polónia), Panathinaikos (Grécia) e Puskàs Akadémia (Hungria).