Diego Moreno está perto de se tornar no segundo reforço do Marítimo no mercado de inverno, depois de os madeirenses terem garantido o regresso do avançado camaronês Joel Tagueu.

Segundo apurou o Maisfutebol, o médio colombiano irá assinar contrato por uma época e meia com os verde-rubros, num empréstimo com opção de compra.

Moreno, de 23 anos, representava o Atlético Huila, tendo apontado cinco golos nos 30 jogos que realizou no campeonato colombiano em 2019.

O jogador fez a formação e jogou as primeiras épocas na carreira como profissional no Envigado, clube de origem dos ex-portistas James Rodríguez, Fredy Guarín e Juan Quintero.