O AGF Aarhus oficializou, este sábado, a contratação de Antonhy D'Alberto.



O lateral-direito assinou por três épocas com o emblema dinamarquês depois de ter terminado contrato com o Moreirense. O jogador de 26 anos representou os minhotos durante três épocas, tendo disputado um total de 64 jogos.



D'Alberto chegou a Portugal para jogar no Sp. Braga B, mas nunca se estreou na equipa principal. Jogou ainda no VVV-Venlo, Anderlecht e Charleroi.