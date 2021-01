O Moreirense assegurou a contratação do experiente David Simão até ao final da época. O médio de 30 anos chega a Moreira de Cónegos por empréstimo do AEK de Atenas, sabe o Maisfutebol.



Curiosamente, David Simão tem ainda um jogo de castigo por cumprir e não pode ser utilizado por César Peixoto na visita ao Estádio do Dragão, agendada para domingo. O esquerdino foi castigado com quatro jogos em dezembro de 2018, quando ainda representava o Boavista e na sequência de incidentes ocorridos em casa do Moreirense, e só cumpriu três, saindo posteriormente para o Antuérpia.



Se a inscrição for validada em tempo útil pelos serviços da Liga, David Simão cumprirá o quarto e último jogo de suspensão no FC Porto-Moreirense.



Formado no Benfica, David Simão fez apenas dois jogos na equipa principal das águias e passou depois por Fátima, Paços de Ferreira, Académica, Marítimo, Arouca, CSKA Sófia (Bulgária), Boavista, Antuérpia (Bélgica), Hapoel Beer Sheva (Israel) e AEK (Grécia). Esta época nunca entrou nos planos do treinador italiano dos gregos, Massimo Carrera, e passa a ser uma opção importante para o meio-campo de César Peixoto.