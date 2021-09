O português David Simão rescindiu o contrato que o ligava ao AEK Atenas até junho de 2022 e é um futebolista livre, sabe o Maisfutebol.



O esquerdino, de 31 anos, esteve muito perto de reforçar o Paços de Ferreira nas últimas semanas, mas a continuidade de Stephen Eustáquio na Mata Real inviabilizou o negócio.



Após uma queixa na FIFA e a vitória nesse processo, David Simão conseguiu libertar-se do compromisso que tinha por mais um ano com o emblema grego e pretende voltar a Portugal.



Muito experiente, David Simão foi contratado pelo AEK em 2019, mas acabou por não se impor em Atenas. Fez sete jogos e partiu para empréstimos no Hapoel Beer-Sheva (Israel) e Moreirense.



David Simão fez toda a formação no Benfica e chegou a fazer dois jogos com Jorge Jesus na época 2011/12.