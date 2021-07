Depois de rescindir com o Inter de Milão, João Mário seguiu viagem para Portugal.



O internacional português aterrou no Aeródromo de Tires por volta das 19h00. Questionado pelos jornalistas sobre se iria assinar pelo Benfica, o médio de 28 anos não respondeu.



«Não posso falar«, limitou-se a dizer.

O Maisfutebol sabe que João Mário já se comprometeu verbalmente para as próximas cinco temporadas com o Benfica.

O emblema da Luz, recorde-se, aceitou pagar 7,5 milhões de euros para contratar o jogador, mas os italianos não tinham definiram a estratégia para libertá-lo em definitivo, visto que, sendo por venda, existia a polémica discussão em relação à cláusula antirrival, que poderia culminar numa multa de 30 milhões de euros.

João Mário transferiu-se do Sporting para o Inter em 2016 por 40 milhões de euros + €5M pagos em função de objetivos. Apesar do forte investimento da equipa italiana num jogador que acabara se se sagrar campeão europeu, João Mário nunca conseguiu impor-se e foi três vezes emprestado: ao West Ham na segunda metade da época 2017/18, ao Lokomotiv Moscovo em 2019/20 e ao Sporting na época passada. Ao serviço dos leões participou em 34 jogos, marcou dois golos e foi peça importante no regresso aos títulos do clube de Alvalade.