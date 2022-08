Diogo Calila vai reforçar o Santa Clara, conforme avançou a imprensa desportiva e confirmou o Maisfutebol.



Os açorianos estavam no mercado à procura de um lateral-direito depois da lesão de Tomás Domingos e vão reforçar-se com o defesa de 23 anos. Segundo foi possível saber, o Santa Clara acordou pagar à BSAD 250 mil euros por 80 por cento do passe do futebolista.



Calila realizou toda a formação no Benfica, mas saiu dos encarnados sem se estrear na equipa principal. Ainda esteve uma época na equipa B do Paços de Ferreira antes de assinar pela BSAD, emblema que representa desde 2018.