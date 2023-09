Com a saída de Álvaro Pacheco perto de ser oficializada, o Estoril já trabalha nos bastidores em busca de um novo técnico e, segundo apurou o Maisfutebol, Vasco Seabra é a favorito para assumir o cargo.

Nas últimas horas, o nome de César Peixoto também chegou a ser equacionado, mas, a princípio, o emblema da Amoreira vê mesmo como prioridade a opção por Seabra.

Vasco Seabra, de 40 anos, está livre no mercado desde a época passada, quando deixou o Marítimo. Tem no currículo ainda passagens por Moreirense, Boavista, Mafra, Famalicão e Paços de Ferreira.



Ao fim de seis jornadas, o Estoril está abaixo da linha de água com quatro pontos, apenas à frente do Desp. Chaves, que ainda não pontuou.