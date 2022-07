Charles Pickel despediu-se do Famalicão, através de uma mensagem nas rede sociais. Ao que tudo indica, o médio helvético vai transferir-se para Itália.



«Cara família e adeptos do Famalicão, quero agradecer-vos pelo excelente e intenso período que passei no clube. Receberam-me de braços abertos e fiz amigos para a vida. Vou sempre apoiar o clube e estou orgulhoso e agradecido por ter feito parte desta grande equipa. Muito obrigado», escreveu o jogador de 25 anos.



Pickel chegou ao Minho na época passada oriundo dos franceses do Grenoble e disputou um total de 34 jogos pelo clube de Vila Nova de Famalicão.