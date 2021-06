Rúben Lima vai jogar no Famalicão na próxima temporada.



Depois de ter estado época e meia no Belenenses, o lateral-esquerdo prepara-se para voltar ao Minho e reencontrar Ivo Vieira, treinador com quem trabalhou no Moreirense em 2018/19.



De resto, o defesa de 31 anos já oficializou a saída dos azuis. Ainda assim, Rúben Lima tem contrato com o Belenenses até dia 30 de junho pelo que só poderá comprometer-se com os famalicenses a partir dessa data. Espera-se, por isso, que o jogador seja oficializado em breve.



Formado no Benfica, Rúben Lima conta com passagens por Desp. Aves, Vitória Setúbal, Beira-Mar, Hadjuk Split, Dínamo Zagreb, Rjeka e União da Madeira, além de Belenenses e Moreirense.