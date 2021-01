O Famalicão está a negociar a contratação de Ivo Rodrigues.



Segundo foi possível apurar, os famalicenses estão a tentar a contratação do extremo de 25 anos junto do Antuérpia por empréstimo.



Assim, o jogador formado no FC Porto pode voltar a Portugal, país de onde saiu em 2017 para o emblema belga. Ivo Rodrigues brilhou na equipa B dos dragões, chegando mesmo a disputar um jogo com a formação principal na Taça da Liga, antes de viver sucessivos empréstimos a Arouca, Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira.



O internacional jovem português mudou-se para a Bélgica por empréstimo dos azuis e brancos. Após três golos em 27 partidas, o Antuérpia contratou-o em definitivo até 2021.



Refira-se que Ivo Rodrigues fez 58 jogos nos últimos dois anos e meio e estará sem clube quando o empréstimo ao Famalicão terminar.