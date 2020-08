O Famalicão está a negociar a contratação de Dani Morer, noticiou o zerozero e confirmou o Maisfutebol.



O acordo entre as duas partes ainda não está finalizado, mas está bem encaminhado e os famalicenses estão muito perto de fechar a contratação do lateral-direito que pertence à segunda equipa blaugrana.



Lembre-se que a equipa de João Pedro Sousa ficou sem Lionn e Ivo Pinto, que rumou ao Rio Ave, pelo que necessitava de reforçar o lado direito da defesa.



Dani Morer, de 22 anos, fez parte da equipa do Barça que conquistou a Youth League em 2018 ao lado de nomes como Puig, Abel Ruiz (Sp. Braga) e Carlos Pérez. Deixa a formação sem culé sem qualquer jogo pela primeira equipa.