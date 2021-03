Beto vai defender a baliza do Sporting Clube Farense até ao final da temporada. Aos 38 anos, o internacional português - 16 internacionalizações e chamadas a três Mundiais e um Europeu - voltará a ter a possibilidade de jogar na I Liga, por empréstimo do seu atual clube, o Leixões.



Com a grave lesão de Rafael Defendi, o Farense procurou um substituto à altura e que entrasse de imediato em competição. Beto lesionou-se em fevereiro, a lesão até parecia grave, mas já está completamente recuperado e esteve nos últimos dois jogos do Leixões, mas no banco de suplentes.



A notícia foi avançada pelo Record e devidamente confimada pelo Maisfutebol este domingo. O negócio ainda não foi rubricado pelas partes intervenientes, mas está tudo decidido e Beto ficará em Faro até ao final da presente época, com a árdua tarefa de ajudar o Farense a manter-se na I Liga.



Beto jogou pela última vez na I Liga em maio de 2017, pelo Sporting. Rumou depois aos turcos do Goztepe e no início da temporada voltou ao seu Leixões. Fez 13 jogos, lesionou-se e o substituto Igor Stefanovic tem dado garantias. Após o final da temporada, Beto voltará a Matosinhos.