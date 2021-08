O Arouca está a procurar fechar o empréstimo de Romário Baró. Nos últimos dias, e particularmente depois do jogo no Dragão, as conversas aceleraram e em Arouca há a esperança real de poder oferecer este centrocampista do FC Porto ao treinador Armando Evangelista, sabe o Maisfutebol.



Da parte do jogador, o nosso jornal sabe que há vontade de somar minutos de competição num clube da I Liga, visto que no FC Porto tem sido cada vez menos vezes opção para Sérgio Conceição.



A equipa arouquense, até por estar só a uma hora da cidade do Porto - 60 quilómetros, mas com curvas atrás de curvas - é um destino que agrada a Romário Baró, mas não é a única possibilidade em cima da mesa.



Romário tem outras opções no principal escalão e está nesta altura a avaliar tudo o que é possível com os seus representantes e o FC Porto. Garantem-nos também que a continuidade no plantel dos dragões não está colocada de parte e que Sérgio Conceição continua a apreciar o futebolista.



Em resumo: o Arouca quer Romário Baró; o atleta avalia essa e outras hipóteses de empréstimo; o FC Porto está recetivo, embora continue a acreditar no médio.



A sair agora, será sempre uma cedência sem opção de compra.



Nas duas últimas temporadas, Romário Baró fez 34 jogos pelo FC Porto e pelo meio superou uma lesão complicada. Este ano ainda não jogou e nem sequer esteve no banco de suplentes. A concorrência para o meio-campo é forte e abundante.