O FC Porto tem tudo acertado com os representantes de Igor Cássio para a contratação do ainda avançado do Botafogo, confirmou o Maisfutebol junto de uma fonte próxima ao atleta.



De acordo com o apurado pelo nosso jornal, Igor Cássio (22 anos, 1,84 metros, 70 quilos) vai chegar ao FC Porto a custo zero, mantendo o Botafogo metade dos direitos económicos do ponta-de-lança. Numa primera fase, Igor Cássio deverá integrar o plantel da equipa B azul e branca.

Os documentos para a rescisão contratual entre o Botafogo e Igor Cássio já foram assinados na sexta-feira. A ligação de Igor Cássio ao emblema da Estrela Solitária expirava em setembro e os seus representantes conseguiram antecipar esse final de acordo, para permitir a integração de Igor logo a partir do primeiro dia de pré-época no Olival.

Segundo foi possível confirmar, a assinatura do contrato com o FC Porto está agendada já para segunda-feira. Igor Cássio rubricará uma ligação válida por três ou quatro temporadas.

VÍDEO: um golo de Igor Cássio pelo Botafogo ao Santos

Igor Cássio fez 22 jogos e três golos pela equipa principal do Botafogo. Formado inicialmente no Artsul FC, um pequeno emblema de Nova Iguaçu, Igor Cássio chegou ainda adolescente ao Bota e em 2017 conseguiu ser integrado no elenco principal. Uma grave lesão no joelho deixou-o sete meses parado e fora das opções de Jair Ventura.

A melhor fase de Igor aconteceu entre outubro e novembro de 2019, quando foi utilizado em dez jogos do Brasileirão e marcou dois golos. Em 2020 arrancou o Campeonato Carioca, mas acabou por perder algum espaço com a chegada de Pedro Raúl, ex-avançado do Vitória de Guimarães.

No início de junho, já com o nosso bem conhecido Paulo Autuori como treinador, Igor Cássio foi afastado dos trabalhos da equipa por não ter respeitado as regras de confinamento social.

O próximo passo é a equipa B do FC Porto.