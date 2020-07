Fernando Valenzuela revelou que vai reforçar o Famalicão na época 2020/21.



«Surgiu a possibilidade de ir para Portugal, estou muito feliz de chegar ao futebol europeu», disse, em declarações ao TyC Sports.



O extremo de 23 anos esclareceu ainda os contornos do negócio. «Vou emprestado por um ano com opção de compra», esclareceu.



Valenzuela passou pelo Racing Club de Avellaneda antes de chegar ao Barracas Central, clube que milita na segunda divisão do futebol argentino.