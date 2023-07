O Gil Vicente confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Jesús Castillo.



O clube de Barcelos divulgou um pequeno vídeo a dar conta da chegada do internacional peruano. De resto, já o Sporting Cristal já tinha anunciado a saída do médio para Portugal na semana passada.



Jesús Castillo, internacional pelo Peru em quatro ocasiões, fez toda a carreira no Sporting Cristal e vai ter a primeira experiência fora do seu país. Em 2023, totalizou 25 jogos e duas assistências.