Sporting, Benfica, FC Porto e mesmo o Sp. Braga têm estado muito ativos no mercado de transferências com o intuito de atacar o título de 2025/26.

Os campeões em título até têm sido os mais discretos, com apenas três contratações oficiais até ao momento, mas foram protagonistas no mercado, com a maior «novela» do defeso que acabou com a saída de Viktor Gyökeres para o Arsenal. Aos três nomes já confirmados – Kochorashvili, Alisson e João Virgínia – faltam ainda juntar Ricardo Mangas e Luis Suárez que estão muito próximos de juntarem-se a grupo de Rui Borges.

O Benfica, por seu lado, já garantiu quatro caras novas – Obrador, Dedic, Barrenechea e Richard Ríos – mas continua muito ativo no mercado. O objetivo de recuperar João Félix falhou, mas o clube da Luz está ainda a tentar reforçar o ataque com Ivanovic e Anis Hadj-Moussa, negociações em curso.

O FC Porto foi o que mexeu mais até ao momento, já com seis reforços garantidos - Gabri Veiga, João Costa, Dominik Prpic, Victor Froholdt, Borja Sainz e Alberto Costa – e um sétimo a chegar, o central polaco Jan Bednarek..

Nestas contas não podemos deixar de fora o Sp. Braga que, já com seis reforços - A. Bellaarouch, Leonardo Lelo, Mario Dorgeles, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Moscardo e Pau Víctor – está a investir como nunca investiu.

Confira todas as entradas e saídas, já confirmadas, e diga-nos, na sondagem, quem é que parte em melhor posição na luta pelo título 2025/26.

SPORTING

Entradas:

Giorgi Kochorashvili (Levante), Rodrigo Ribeiro (voltou de empréstimo ao AVS), Alisson Santos (Vitória Bahia), João Virgínia (Everton).

Saídas:

Diogo Pinto (E. Amadora), Alexandre Brito (Pafos FC), Afonso Moreira (Lyon), Biel (Atlético Mineiro, empréstimo), Viktor Gyökeres (Arsenal), Franco Israel (Torino).

O FC Porto foi o que mexeu mais até ao momento, já com seis reforços garantidos - Gabri Veiga (Al Ahli), João Costa (Estrela da Amadora), Dominik Prpic (Hajduk Split), Victor Froholdt (Copenhaga) Borja Sainz (Norwich City), Alberto Costa (Juventus) – e um sétimo a chegar, o central placo Jan Bednarek.

BENFICA

Entradas:

Rafael Obrador (Real Madrid), Amar Dedic (Salzburgo), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Richard Ríos (Palmeiras).

Saídas:

Di Maria (Rosario Central), Renato Sanches (regressa ao PSG), Amdouni (regressa ao Burnley), Arthur Cabral (Botafogo), André Gomes (Alverca, empréstimo), Pedro Santos (Famalicão), Orkun Kökcü (Besiktas), Adrian Bajrami (Lucerna, empréstimo), Andrea Belotti (regressa ao Como), Álvaro Carreras (Real Madrid), Casper Tengstedt (Feyenoord).

FC PORTO

Entradas:

Gabri Veiga (Al Ahli), João Costa (Estrela da Amadora), Dominik Prpic (Hajduk Split), Victor Froholdt (Copenhaga) Borja Sainz (Norwich City), Alberto Costa (Juventus).

Saídas:

Tiago Djaló (regressa à Juventus), Marcano (fim de contrato), Fábio Vieira (regressa ao Arsenal), Samuel Portugal (empréstimo ao Al Akhdoud), Gonçalo Borges (Feyenoord), Otávio Ataíde (Paris FC), João Mário (Juventus).

SP. BRAGA

Entradas:

A. Bellaarouch (Estrasburgo), Leonardo Lelo (Casa Pia), Mario Dorgeles (Nordsjaelland), Gustaf Lagerbielke (Celtic), Gabriel Moscardo (empréstimo do PSG), Pau Víctor (Barcelona).

Saídas:

Uros Racic (regressa ao Sassuolo), João Ferreira (regressa ao Watford) e André Horta (empréstimo ao Almería).