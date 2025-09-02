Lista de inscritos da Liga: última atualização sem Jota Silva no Sporting
Lukebakio e Federico Coletta regularizados pelo Benfica, tal como Pedro Lima pelo FC Porto
O mercado de verão fechou em Portugal! A Liga Portugal atualizou a lista de futebolistas inscritos pelos clubes que competem nos campeonatos profissionais pela última vez, saltando à vista a ausência de Jota Silva, que era dado como certo no Sporting, por empréstimo do Nottingham Forest.
Na atualização final das inscrições na Liga Portugal, destaque para a presença de Lukebakio e Federico Coletta, contratados pelo Benfica ao Sevilha e à Roma, respetivamente.
Já o FC Porto inscreveu Pedro Lima, defesa brasileiro que chega ao Dragão por empréstimo do Wolverhampton.
Contratos rececionados até às 24h00:
Edney Henrique Santos da Silva - Portimonense, SAD - Cedência Temporária
Mateus Barbosa dos Santos - Portimonense, SAD - Transferência Internacional
Jorge Monteiro Meireles - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Revalidação
Claudio Mendes Vicente - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ., Lda. - Inclusão no plantel
Alfonso Pastor Vacas - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Omar Tyrell Crawford Richards - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Tamás Nikitscher - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Lorent Talla - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Dodi Lukebakio Ngandoli - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Federico Coletta - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior)
Adegboyega Olamilekan Temitope - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Guilherme Liberato Tomás de Aquino - Sport Clube União Torreense - Futebol, SAD - Cedência Temporária
Nuno Costa Cunha - Futebol Clube Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional
Lucas Daniel Silva - Académico de Viseu Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Pedro Henrique Cardoso de Lima - Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Miguel Cristóvão Pires - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Cedência Temporária
Fábio José Christian de Sousa - UDL - União de Leiria - Futebol, SAD - Transferência Nacional
Henrique Martins Pereira - Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD - Cedência Temporária
Lucas de Lima Linhares - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional
Marco António Martins Ribeiro - Futebol Clube de Felgueiras, SAD - Transferência Nacional