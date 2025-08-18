O guarda-redes espanhol Lucas Cañizares vai continuar a carreira no futebol português, estando prestes a tornar-se no novo reforço do Tondela, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

Cañizares, de 23 anos, terminou a ligação ao Farense, clube despromovido à II Liga para a época 2025/26 e que oficializou a saída do guardião na manhã desta segunda-feira.

Formado no Real Madrid, onde jogou também pela equipa secundária, o Real Madrid Castilla, Cañizares chegou ao futebol português em 2024/25, para o Farense. No entanto, não fez qualquer jogo pela equipa principal, que na última época disputou a Liga.

O filho do antigo guarda-redes Santiago Cañizares acabou emprestado ao Feirense na segunda metade de 2024/25, tendo feito 13 jogos. Agora, prepara-se para ser mais uma opção para o treinador Ivo Vieira, juntando-se a Bernardo Fontes (titular nas duas primeiras jornadas, ante Sp. Braga e Famalicão) e Gabriel Souza.

