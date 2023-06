Marcos Paulo não vai acompanhar o Farense na subida à Liga.



O médio brasileiro anunciou a saída dos Leões de Faro através de uma publicação nas redes sociais.



Hoje termina o meu vínculo com SC Farense. Nunca é fácil a despedida, principalmente de um lugar que você tanto adora (...) Tornei me leão e nesse tempo aprendi que um leão forte nem sempre ruge, diante das adversidades, ele apenas as supera», começou por escrever no Instagram.



«E que época de Leão de Faro, vivida com uma intensidade gigantesca, trabalho árduo, crença, fé e muita humildade por parte de todos que fazem parte desta instituição e assim conseguimos colmatar este ano incrível com a tão sonhada Subida a Primeira Liga Portuguesa. Por fim, agradecer a todos Farenses e a todos que fizeram parte desta linda história que aqui construímos. Boa sorte para o futuro.

Sou de Faro, sou Farense», lê-se ainda.



O jogador de 34 anos participou em 32 jogos pelos algarvios na época que agora finda. Antes de chegar ao Farense, Marcos Paulo representou Le Mans, União de Leiria, Académica, Panetolikos e Vizela.