O defesa central Lucas Áfrico vai reforçar o Estoril Praia, recém-promovido à Liga.

A informação foi dada nesta terça-feira pelo presidente dos insulares, Carlos Pereira, durante a apresentação de uma parceria com a Universidade da Madeira.

«Confirmo que Lucas Áfrico ficou agora no Complexo [Desportivo do Marítimo] a assinar a sua desvinculação e que vai para o Estoril [Praia]», avançou o dirigente do Marítimo.

Lucas Áfrico chegou ao Marítimo na época 2018/19, vindo do Londrina e esteve cedido na época passada aos «canarinhos», clube pelo qual disputou 21 jogos.

O presidente do Marítimo revelou ainda que o plantel está quase fechado, sendo que «faltam ainda quatro jogadores». O clube madeirense fica, assim, com 11 jogadores novos na equipa, contando com os sete reforços já conhecidos.