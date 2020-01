O Marítimo oficializou a contratação de Juan Mosquera, tal como o Maisfutebol tinha adiantado em tempo oportuno.



O médio de 23 anos chega à Madeira como jogador livre, após ter representado, entre 2015 e 2019, nas primeiras cinco épocas como jogador sénior, o Envigado, clube de formação. Os insulares não revelaram a duração do vínculo, mas o nosso jornal sabe que o internacional pela seleção de sub-20 da Colômbia ficou ligado ao Marítimo por ano e meio.



Depois de Diego Moreno, este é o segundo reforço colombiano que José Gomes recebe neste mercado de inverno. No total, é o terceiro nesta fase, depois do regresso do avançado Joel Tagueu.