Galego foi oficializado como reforço do Moreirense, conforme o Maisfutebol noticiou.



O médio-ofensivo de 23 anos chega aos cónegos proveniente do Portuguesa Santista e assinou por quatro temporadas. O clube brasileiro fica com 10 por cento do passe do jogador, segundo informações recolhidas pelo nosso jornal.



Galego, que conta com passagens por Mogi Mirim, Marília, Guarani, Bragantino, Ponte Preta e Ferroviário, foi considerado o futebolista revelação da série A2 do Paulistão.