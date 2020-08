O Nacional da Madeira contratou Larry Azouni para as próximas três temporadas. Trata-se de um internacional tunisino, de 26 anos, e que normalmente atua como médio defensivo.



Azouni nasceu em França e fez toda a formação no Marselha. No clube atualmente treinado por André Villas-Boas, o médio fez um jogo oficial pela equipa principal (na Liga Europa, a 6 de dezembro de 2012), mas saiu depois em busca de minutos de jogo.



Esteve um ano no Lorient (Ligue 1) e três no Nimes (Ligue 2), rumando em 2017 aos belgas do Kortrijk. Larry Azouni jogou três anos consecutivos no principal campeonato da Bélgica e agora vai experimentar a liga portuguesa com o Nacional.