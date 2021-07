O presidente da SAD do Belenenses, Rui Pedro Soares, abordou este domingo alguns processos relativos ao mercado de transferências, com destaque à situação de Mateo Cassierra, avançado colombiano de 24 anos.



Cassierra fez 67 jogos e 15 golos nas duas últimas épocas, tem sido muito requisitado e o Belenenses já recusou, diz Rui Pedro Soares, uma oferta de 2,2 milhões de euros pelo atleta.



«Temos muitas propostas concretas pelo Cassierra. Turquia, Grécia, Rússia e uma equipa britânica. Só ontem [sábado] fui contactado por quatro clubes diferentes. Prevemos que a luta vai ser feroz. Só da Turquia temos cinco propostas», contou o dirigente.



«É muito bom jogador, um grande profissional e, se ficar connosco, vai fazer uma excelente campanha. A proposta mais alta que rejeitámos até ao momento foi de 2,2 milhões de euros. Ainda está longe do seu real valor.»



Rui Pedro Soares garantiu ter recebido também ofertas por Tomás Ribeiro, Afonso Taira, Sithole e Afonso Taira, todas rejeitadas. Depois ainda explicou o que falhou nas contratações de Tiago Dantas e do guarda-redes Kenan Piric.



«O Tiago Dantas foi-nos proposto pelo empresário dele. É um excelente jogador, estivemos interessados, mas, no momento em que estávamos a falar com o empresário, ele referiu que ainda estava dependente de outra proposta. Quem contratamos tem de vir com ambição e vontade de jogar connosco.»



Sobre Piric, a questão foi mais... exótica. «Tinha uma lesão, mas não foi esse o problema. Tentou alterar as condições durante a negociação. Achámos caricato, foi a primeira vez que um empresário se atreveu a dizer que queria dinheiro em notas. Aqui não há pagamentos em dinheiro vivo, calculo que na Bósnia também não.»