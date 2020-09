[artigo atualizado]



O Boavista oficializou a contratação de Adil Rami, campeão do mundo pela França em 2018. O Maisfutebol já adiantara que o defesa central de 34 anos estava na cidade do Porto e que havia boas perspetivas para a conclusão do negócio.

Rami torna-se no quarto atleta na história do nosso futebol a chegar a Portugal com o estatuto de campeão mundial de seleções, depois de Anderson Polga (Brasil 2002, Sporting), Joan Capdevila (Espanha 2010 Benfica) e Iker Casillas (Espanha 2010, FC Porto).



O conceituado (e mediático) defesa central jogou vários anos no Lille e tem uma relação próxima com os novos investidores do Boavista, incluindo o luxemburguês Gerard López. Rami ainda fez uma temporada de nível razoável no Marselha depois do Mundial 2018, mas na época passada não se conseguiu impor no Fenerbahce (sete presenças) e acabou por se transferir em fevereiro para a Rússia.



A pandemia interrompeu o campeonato e Adil Rami voltou a França sem vestir a camisola do FC Sochi. «Estou muito feliz por estar neste clube histórico. Quero ganhar muitos jogos e qualificar o Boavista para a Liga dos Campeões», afirmou Rami no vídeo de apresentação divulgado pelo Boavista.



VÍDEO DE ADIL RAMI NO BESSA: