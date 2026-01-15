O possante avançado Mathis Clairicia, de 23 anos, é reforço do Alverca para a segunda metade da temporada e chega ao Ribatejo por empréstimo do Bochum, clube onde realizou, esta época, 12 jogos, sem qualquer golo apontado.

Natural de Châtenay-Malabry, o jovem ponta de lança, que tem dupla nacionalidade (francesa e dominicana), iniciou o percurso de futebolista nos amadores do FC Fleury 91, passando depois pelo Clermont Foot, Thonon Evian e Châteauroux, onde na temporada passada marcou 10 golos e fez quatro assistências em 24 jogos na II Liga gaulesa.

«Esta é uma boa equipa, com um bom projeto. Estou muito focado em competir e dar o meu melhor», disse o jogador aos canais oficiais do clube ribatejano, que ocupa a 10.ª posição na Liga portuguesa.

Mathis Clairicia é o segundo reforço para o técnico do Alverca, Custódio Castro, nesta reabertura do mercado de transferências, após a contratação do médio Vasco Moreira, ao Felgueiras, e irá discutir um lugar no ataque com Marezi e Sandro Lima.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências