Arjen van der Heide, avançado neerlandês de 24 anos, assinou até 2029 com o Tondela, atual 17.º classificado da Liga portuguesa.

Internacional sub-19 pelos Países Baixos, o jogador foi formado no Heerenveen, tendo ainda representado o Roda e o De Graafschap, pelo qual marcou, na primeira metade desta época, quatro golos em 21 jogos, no segundo escalão do futebol neerlandês.

Esta será a primeira experiência fora do seu país para Arjen van der Heide, extremo que utiliza preferencialmente o pé esquerdo.

«Sempre quis uma aventura no estrangeiro e essa oportunidade surgiu. Para mim, é uma boa chance de me desenvolver. Como equipa, vamos dar tudo para ficar na Liga e fazer um bom final de temporada», disse o reforço, aos canais do clube.

O Tondela, recorde-se, é o pior ataque da Liga, tendo marcado apenas 12 golos nas primeiras 19 jornadas do campeonato.

