OFICIAL: Arjen van der Heide apresentado no Tondela
Avançado neerlandês vai viver, em Portugal, a sua primeira experiência fora dos Países Baixos
Arjen van der Heide, avançado neerlandês de 24 anos, assinou até 2029 com o Tondela, atual 17.º classificado da Liga portuguesa.
Internacional sub-19 pelos Países Baixos, o jogador foi formado no Heerenveen, tendo ainda representado o Roda e o De Graafschap, pelo qual marcou, na primeira metade desta época, quatro golos em 21 jogos, no segundo escalão do futebol neerlandês.
𝙫𝙖𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙃𝙚𝙞𝙙𝙚 é auriverde ✍️🔰#SóTondela #vanderHeide2029 pic.twitter.com/2kNiciTzAB— CD Tondela (@CDTondela1933) January 27, 2026
Esta será a primeira experiência fora do seu país para Arjen van der Heide, extremo que utiliza preferencialmente o pé esquerdo.
«Sempre quis uma aventura no estrangeiro e essa oportunidade surgiu. Para mim, é uma boa chance de me desenvolver. Como equipa, vamos dar tudo para ficar na Liga e fazer um bom final de temporada», disse o reforço, aos canais do clube.
O Tondela, recorde-se, é o pior ataque da Liga, tendo marcado apenas 12 golos nas primeiras 19 jornadas do campeonato.
