O Moreirense anunciou a contratação de Artur Jorge, defesa central de 26 anos. O atleta jogou a época passada no APOEL, em Chipre, e volta a Portugal para ser reforço para o treinador João Henriques.



Artur Jorge fez toda a formação no Sp. Braga e em 2016/17 fez 28 jogos pela equipa principal dos Guerreiros do Minho. Passou um ano emprestado ao Steaua Bucareste, fez duas épocas de bom nível no Vitória de Setúbal e na época passada experimentou o futebol cipriota.

O pai de Artur Jorge, homónimo, treinará a equipa B do Sp. Braga na próxima época.