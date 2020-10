O Benfica vendeu Cristián Lema ao Damac, informaram as águias.



O defesa argentino muda-se para a Arábia Saudita dois anos após ter chegado à Luz. O defesa de 30 anos foi contratado pelas águias para a temporada 2018/19 e apenas disputou dois encontros, um deles frente ao FC Porto. Lema foi perdendo espaço no Benfica e esteve cedido a dois clubes: Peñarol e Newell's Old Boys sempre por empréstimo.



Lema vai experimentar assim o quarto campeonato da carreira após passagens por Argentina, Uruguai e Portugal.