Chega do Brasil o mais recente reforço para o eixo defensivo do Estrela da Amadora. Bernardo Schappo, de 26 anos, deixa em definitivo o Fortaleza para assinar até 2028 pelo emblema Tricolor.

Defesa-central canhoto, passou a primeira metade do ano no Vila Nova, por empréstimo do Fortaleza. Foi eleito um dos dois melhores defesa do Estadual goiano, que o Vila Nova conquistou.

Em 29 jogos pelo Tigrão, Bernardo Schappo, central com uma estampa física assinalável, marcou quatro golos.

«Estrelistas, estou muito feliz por estar aqui. Vou dar tudo, dentro e fora de campo, para ajudar o nosso clube a atingir os seus objetivos. Estou ansioso por ouvir o vosso apoio nas bancadas e espero que possamos celebrar muitas conquistas juntos», disse o jogador, após ter firmado contrato com o seu novo clube.

No currículo, Bernardo Schappo conta ainda com um título de campeão da Série C brasileira, ao serviço do Ituano.

