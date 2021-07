[artigo atualizado]



O Boavista anunciou a contratação, extremo de 26 anos natural dos Países Baixos e internacional pela seleção de Curaçau. O jogador veio do Nacional da Madeira e assinou por duas temporadas com os axadrezados.



Em dois anos e meio na Choupana, Kenji Gorré fez 68 jogos e marcou oito golos. Pelo meio esteve no Estoril-Praia, onde foi capaz de fazer três golos em 14 presenças.



Kenji é filho de Dean Gorré, atual selecionador do Suriname e antigo jogador de Feyenoord e Ajax nos anos 90, e passou dez anos nas escolas de formação do Manchester United.



Passou depois por Swansea, Den Haag e chegou em 2018 ao Nacional da Madeira. Três anos depois chega ao Estádio do Bessa e contnuará a jogar na I Liga.