Bruno Onyemaechi foi anunciado, esta quarta-feira, como reforço do Boavista por empréstimo do Feirense.



Os axadrezados referem que ficam com opção de compra sobre o jogador de 23 anos que tanto pode fazer a posição de lateral-esquerdo como a de central. Na última temporada, o nigeriano participou em 29 jogos pelos fogaceiros.



Formado nos noruegueses do Lillestrom, Bruno Onyemaechi ingressou no emblema de Santa Maria da Feira em 2018. Depois de dois anos nos sub-23, o defesa assumiu-se como titular da equipa principal.

Refira-se que o Boavista já inscreveu os reforços para 2022/23 na Liga depois de ter recebido luz verde da FIFA. Recorde-se que a pantera não contou com as caras novas no plantel nos dois primeiros jogos da Liga devido a uma dívida de 200 mil euros a Adil Rami, campeão mundial por França em 2018 e representou o clube em 2020/21.



Além de Onyemaechi, Sasso (Servette), Salvador Agra (Tondela), Bruno Lourenço (Estoril), Robson Reis (Santos, empréstimo), Robert Bozenik (Feyenoord, empréstimo), Masaki Watai (Tokushima Vortis, empréstimo) e César (Bahia) foram os outros reforços já anunciados pelo Boavista.