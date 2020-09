O Famalicão oficializou, esta terça-feira, a contratação de Bruno Jordão.



O médio de 21 anos chega aos famalicenses por empréstimo dos ingleses do Wolverhampton. Formado no União de Leiria, o jogador passou pelo Sporting de Braga, transferiu-se para a Lázio e chegou a Inglaterra na época passada. Jordão disputou apenas quatro jogos pela equipa principal dos lobos, tendo atuado sobretudo pelos sub-21.



«Se estar de regresso ao futebol português já é bom, melhor se torna quando é possibilitado por um clube que está a crescer de forma fantástica. Pretendo ajudar o FC Famalicão a manter este trajeto ascendente e a realizar uma temporada muito positiva», referiu o internacional de sub-21 português ao site do Famalicão.