O Boavista anunciou a contratação de César Bernardo.



O guarda-redes chega do Bahia, clube que já tinha anunciado a sua saída, e assina por duas temporas com o emblema axadrezado. O guardião, de 30 anos, vai ter a primeira experiência no futebol europeu ao serviço da pantera.



César esteve ligado ao Flamengo durante 12 anos, tendo disputado um total de 65 jogos. Conquistou ainda vários títulos entre os quais uma Taça Libertadores, uma Recopa sul-americana e dois campeonatos brasileiros.



Recorde-se que o novo guarda-redes do Boavista é internacional sub-20 pelo Brasil e esteve presente na final conquistada pelo Escrete contra Portugal em 2011.