Dudu é reforço do Nacional para as próximas quatro épocas e meia, informou o clube insular.



O avançado brasileiro chega à Madeira oriundo do Marinhennse, clube do Campeonato de Portugal. O jogador de 21 anos disputou 11 jogos e marcou sete golos na presente temporada.



Dudu fez a formação no Fluminense e ainda passou pelo Ponte Preta antes de chegar a Portugal.