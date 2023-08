Joãozinho deixou o Estoril, informou o clube.



O capitão de equipa, que tinha contrato até 2024, rescindiu por «mútuo acordo» com os canarinhos. Chega assim ao fim a ligação do lateral-esquerdo, de 34 anos, com o emblema da Linha: despede-se com 115 jogos e um título da II Liga.



Além de Estoril, Joãozinho jogou em clubes como Olivais Sul, Mafra, Beira-Mar, Sporting, Sp. Braga, Sheriff, Astra Giurgiu, União da Madeira, Kortrijk, Tondela e APOEL.