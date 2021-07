Bruno Alves está de regresso a Portugal e é oficialmente reforço do Famalicão, tal como o Maisfutebol adiantou em tempo oportuno.



O internacional português assinou por duas épocas com os famalicenses depois de ter terminado contrato com o Parma, emblema que representou nas últimas três temporadas. 36 anos depois, o defesa segue as pisadas do pai, Washington Alves, que jogou nos minhotos em 1984/85.



«Representar um clube onde jogou o meu pai é muito especial. Aceitei o convite porque senti que as pessoas do clube acreditam em mim e que me dão muita importância», referiu aos meios do clube.



O jogador de 39 anos dispensa apresentações. Formado no FC Porto, Bruno Alves afirmou-se como uma das figuras dos dragões entre 2006 e 2006, tendo depois partido para o Zenit. Após três anos e meio em São Petersburgo, o central assinou pelo Fenerbahçe e jogou ainda no Cagliari e no Rangers antes de rumar ao Parma.



Pelo meio, Bruno Alves venceu o Euro 2016 por Portugal e conta com mais 17 títulos no currículo .